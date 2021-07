Les sportives : balade à vélo, Châteauroux en roue libre Châteauroux, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Châteauroux.

Châteauroux Indre

Chez nous, cyclistes et promeneurs partagent parfois leurs chemins, le nez au vent, en toute quiétude. Profitez de nos balades commentées à bicyclette animées par l’un de nos guides. De la Vallée d’Ebbes au cœur de ville, vous apprécierez la douceur du relief et les paysages aussi nombreux que surprenants qui s’offriront à vous. Une occasion unique de (re)découvrir Châteauroux d’une manière aussi originale que paisible et d’apprécier cette balade incontournable le long des rives de l’Indre.

Cet été, laissez-vous séduire par une promenade commentée à bicyclette à Châteauroux, afin d’en découvrir tous les secrets !

accueil@chateauroux-tourisme.com +33 2 54 34 10 74 http://www.chateauroux-tourisme.com/

Châteauroux Berry tourisme

