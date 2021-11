Villeneuve-d'Ascq Salle de la Taillerie Nord, Villeneuve-d'Ascq Les sportifs du coeur Salle de la Taillerie Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

**Samedi 11 décembre 2021, l’opération au profit des Restos du coeur est de retour de 14h30 à 18h à la salle de la Taillerie (rue des Techniques).** Le principe est simple : pour participer et assister à la journée, il suffit de contribuer à la collecte des denrées au profit des Restos du coeur. Au programme : * Tournoi de futsal * Démonstration de foot freestyle * Ouverture de la collecte des denrées au public de 14h30 à 18h * Renseignements : 03 59 31 60 21 Samedi 11 décembre 2021, l’opération au profit des Restos du coeur est de retour de 14h30 à 18h à la salle de la Taillerie (rue des Techniques). Salle de la Taillerie Allée des troncs – 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T14:30:00 2021-12-11T18:00:00

