Les speed visite : l’US Museum Châteauroux, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Châteauroux.

Les speed visite : l’US Museum 2021-07-15 16:00:00 – 2021-07-15 16:30:00

Châteauroux Indre

Au lendemain de la Victoire, tout semble possible à Châteauroux. Tout change, tout s’accélère : Cadillac, cafés jazz, jeans, chewing-gum et GI’s fraîchement débarqués bouleversent le quotidien des Berrichons. Car de 1951 à 1967, Châteauroux c’est un peu de tout cela : de cet « American way of life » que l’association « Châteauroux c’était l’Amérique » fait revivre au travers d’une riche collection d’objets, photos, films, etc. La visite de l’US Museum, tout juste ouvert, vous permettra de redécouvrir cette période qui fascine toujours les castelroussins !

Un guide, une mission : vous faire découvrir l’histoire d’un lieu emblématique de Châteauroux au cours d’une visite express de 36 minutes. Une visite innovante au nom comme un hommage évident à notre département, pour visiter en s’amusant! L’animation idéale pour tous les visiteurs pressés !

