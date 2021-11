Toulouse Théâtre Sorano Haute-Garonne, Toulouse Les Spectres du Sorano Théâtre Sorano Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

En raison du succès rencontré, notre **escape game** imaginé en collaboration avec **Team Break**, leader du jeu d’évasion, revient pour une ultime session ce mois de janvier. Dernière chance pour jouer ! Votre mission : tenter de lever la malédiction qui pèse sur le Théâtre Sorano et résoudre une série d’énigmes en déchiffrant des indices avec la participation de comédiens qui animent le jeu. **Le pitch :** Des événements étranges perturbent la vie et l’activité du Théâtre. D’inquiétants fantômes réapparaissent chaque nuit sur la scène pour tenter de jouer la fin de leur pièce. Mais ils ont oublié leur texte et se retrouvent prisonniers d’une malédiction qui les enchaîne au théâtre et les prive du repos éternel… Plongez dans l’antre du mythique théâtre toulousain. Transformez-vous en experts en sciences occultes, en mediums pour invoquer l’esprit de Daniel Sorano, et aidez les spectres à retrouver les pages manuscrites de la fameuse pièce. Un jeu accessible à tous (enfants comme adultes, en individuel ou en groupe). Serez-vous prêts à relever le défi ? ### Infos Pratiques : * Les 15, 16, 17, 18 & 19 mars * Durée : 1h

