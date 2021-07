Hallines Souterrain d'Hallines Hallines, Pas-de-Calais Les souterrains hallinois Souterrain d’Hallines Hallines Catégories d’évènement: Hallines

L’Association pour la Sauvegarde des Ouvrages Souterrains (ASOST) vous fera découvrir le souterrain du Rouge-Mont, vestige de la Seconde Guerre mondiale. _Durée : 45 minutes._ _Lieu-dit « Le rouge Mont », prolongement de la rue de l’église, après le passage à niveau._

Tarifs : 2€ (gratuit pour les – 12 ans), Prévoir un vêtement chaud (11°C dans les souterrains)

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

