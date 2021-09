Vervins Place du Centenaire de la République Aisne, Vervins Les souterrains de Cusset Place du Centenaire de la République Vervins Catégories d’évènement: Aisne

Vervins

Les souterrains de Cusset Place du Centenaire de la République, 18 septembre 2021, Vervins. Les souterrains de Cusset

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Place du Centenaire de la République

Derniers vestiges des fortifications érigées au XVe siècle, les souterrains de Cusset offrent une immersion totale dans l’art militaire du Moyen Âge. Visite libre ponctuée de panneaux explicatifs. Place du Centenaire de la République et Cours Lafayette

Pass sanitaire obligatoire.

Immersion dans l’art militaire du Moyen Âge. Place du Centenaire de la République Place du Centenaire de la République, 03300 Vervins Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T13:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T13:30:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Aisne, Vervins Autres Lieu Place du Centenaire de la République Adresse Place du Centenaire de la République, 03300 Ville Vervins lieuville Place du Centenaire de la République Vervins