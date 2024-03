Les sourires de Bellevue s’exposent La Sabline – Médiathèque Lussac-les-Châteaux, samedi 13 avril 2024.

Les sourires de Bellevue s’exposent Exposition de photographies à la médiathèque 13 – 27 avril La Sabline – Médiathèque Entrée libre et gratuite

Tout public / Entrée libre et gratuite

A la médiathèque, venez découvrir une exposition de photographies, en noir et blanc, des résidents de la maison de retraite Bellevue, illustrées par une phrase de présentation. Cette exposition a été réalisée par Pascales Auzaneau et Marie Masselin.

Vernissage prévu le samedi 13 avril à 17h.

La Sabline – Médiathèque 21 route de Montmorillon 86320 Lussac-les-Châteaux Lussac-les-Châteaux 86320 Le Vinatier Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 83 39 81 http://www.lasabline.fr