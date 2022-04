Les sources d’inspiration de l’atelier des frères Deck Musée Théodore Deck, 14 mai 2022 18:30, Guebwiller.

Nuit des musées Les sources d’inspiration de l’atelier des frères Deck Musée Théodore Deck Samedi 14 mai, 15h00, 18h30 Réservation conseillée

Le Musée Théodore Deck est ouvert de 14h à 20h et propose une programmation sur la thématique de la transmission. Visites guidées et représentations sont au programme !

Au 19ème siècle, le regard des artistes et artisans européens se tourne vers l’Orient, source de nouvelles inspirations esthétiques. Du Japon à la Perse, en passant par la Chine, Théodore est une figure importante de ces mouvements artistiques du XIXème siècle que l’on appelle aujourd’hui orientalisme et japonisme. Bien qu’il n’ai jamais quitté l’Europe, le céramiste s’inspire avec brio de ces territoires lointains. Cette visite vous permettra de découvrir quelles étaient les sources d’inspiration de Théodore Deck.

Au sein d’un remarquable ensemble architectural, érigé en pierres des Vosges, le Musée Théodore Deck, ancienne demeure des chanoines de Murbach, abrite la plus prestigieuse collection de faïences de Théodore Deck, célèbre céramiste du 19ème siècle (1823-1891). Quelque 500 pièces y sont exposées. Toutes témoignent du savoir-faire de génie qui a permis à Théodore Deck de s’inscrire parmi les plus grands noms de l’Histoire des Arts du feu.

http://www.ville-guebwiller.fr/

Recommended booking Saturday 14 May, 15:00, 18:30

Within a remarkable architectural ensemble, established as stones of Vosges, the Theodore Deck museum, old(former) house of the canons of Murbach, shelters the most prestigious earthenware collection of Theodore Deck, celebrate ceramicist of the 19th century (1823-1891). About 500 rooms(parts,plays) are exposed(explained) to it. All manifest the brilliant know-how which allowed to Theodore Deck to join among the biggest(greatest) names of the Art history of the fire(light).

En el siglo XIX, la mirada de los artistas y artesanos europeos se dirige al Oriente, fuente de nuevas inspiraciones estéticas. Desde Japón hasta Persia, pasando por China, Teodoro es una figura importante de estos movimientos artísticos del siglo XIX que hoy se llaman orientalismo y japonismo. Aunque nunca ha salido de Europa, el ceramista se inspira con brillantez en estos territorios lejanos. Este recorrido le permitirá descubrir cuáles fueron las fuentes de inspiración de Théodore Deck.

Reserva recomendada Sábado 14 mayo, 15:00, 18:30

1 rue du 4 Février, 68500 Guebwiller 68500 Guebwiller Grand Est