Les sources d’inspiration de l’atelier des frères Deck Musée Théodore Deck Guebwiller Catégories d’évènement: Guebwiller

Haut-Rhin

Les sources d’inspiration de l’atelier des frères Deck Musée Théodore Deck, 14 mai 2022, Guebwiller. Les sources d’inspiration de l’atelier des frères Deck

le samedi 14 mai à Musée Théodore Deck

Au 19ème siècle, le regard des artistes et artisans européens se tourne vers l’Orient, source de nouvelles inspirations esthétiques. Du Japon à la Perse, en passant par la Chine, Théodore est une figure importante de ces mouvements artistiques du XIXème siècle que l’on appelle aujourd’hui orientalisme et japonisme. Bien qu’il n’ai jamais quitté l’Europe, le céramiste s’inspire avec brio de ces territoires lointains. Cette visite vous permettra de découvrir quelles étaient les sources d’inspiration de Théodore Deck.

Réservation conseillée

Le Musée Théodore Deck est ouvert de 14h à 20h et propose une programmation sur la thématique de la transmission. Visites guidées et représentations sont au programme ! Musée Théodore Deck 1 rue du 4 Février, 68500 Guebwiller Guebwiller Haut-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T15:00:00 2022-05-14T15:30:00;2022-05-14T18:30:00 2022-05-14T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Guebwiller, Haut-Rhin Autres Lieu Musée Théodore Deck Adresse 1 rue du 4 Février, 68500 Guebwiller Ville Guebwiller lieuville Musée Théodore Deck Guebwiller Departement Haut-Rhin

Musée Théodore Deck Guebwiller Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guebwiller/

Les sources d’inspiration de l’atelier des frères Deck Musée Théodore Deck 2022-05-14 was last modified: by Les sources d’inspiration de l’atelier des frères Deck Musée Théodore Deck Musée Théodore Deck 14 mai 2022 Guebwiller Musée Théodore Deck Guebwiller

Guebwiller Haut-Rhin