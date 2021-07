Navenne Navenne Haute-Saône, Navenne Les sources de Navenne Navenne Navenne Catégories d’évènement: Haute-Saône

Navenne est incontestablement lié à l'eau. Les nombreuses sources qui drainent le fond du vallon ont façonné la vie économique du vieux village et ont favorisé une biodiversité que nous peinons à maintenir actuellement. Tout au long de la balade nous découvrirons l'histoire de cette précieuse ressource. Intervenant: Katia Vidberg. Gratuit. Inscription auprès de la Maison du Tourisme.

