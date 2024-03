Les Souletins jouent « collectif » Rue Arnaud de Maytie Mauléon-Licharre, samedi 30 mars 2024.

Le collectif souletin vous invite au centre paroissial de Mauléon pour découvrir les différentes activités proposées.

Voici le programme de la journée 9h15 accueil autour d’un café, de 9h45 à 12 h découverte du Collectif au travers de jeux, d’énigmes et d’un marché des activités, de 12h15 à 13h30 auberge espagnole, de 14h à 15h30 débat, à 15h30 échanges et clôture autour d’un goûter. Pour petits et grands de 0 à 99 ans. 0 0 EUR.

Rue Arnaud de Maytie Centre paroissial

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

