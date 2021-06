Le Port-Marly Parc du Château de Monte-Cristo Le Port-Marly, Yvelines Les souffleurs commandos poétiques Parc du Château de Monte-Cristo Le Port-Marly Catégories d’évènement: Le Port-Marly

Parc du Château de Monte-Cristo, le dimanche 4 juillet à 14:30

Un commando d’artistes poètes chuchote à l’oreille des visiteurs des extraits de textes comme des poèmes et offre ainsi un moment hors du temps. Munis d’un Rossignol (long bâton creux), ils surgissent et emportent chacun dans un autre monde. Le commando est « _une troupe d’humains déterminés à ce que la poésie soit délivrée, c’est-à-dire sortie des livres_. »

tarif plein : 8 € – tarif réduit : 6 €

Performance poétique Parc du Château de Monte-Cristo 1 avenue du président John Fitzgerald Kennedy 78560 Le Port-Marly Le Port-Marly Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-04T14:30:00 2021-07-04T17:30:00

