Puisserguier Hérault Les Amis de l’Orgue de Puisserguier présentent “les Souffles d’Or”

Dominique Bougard et Nicolas Planchon, trompettes solistes de l’Orchestre de Montpellier-Occitanie, Christopher Hainsworth – orgue. Ces trois artistes se produisent régulièrement comme solistes ou dans des orchestres tels le Philharmonique de Radio-France, l’Orchestre National de Toulouse ou de Montpellier.

Venez découvrir ces musiciens sur des oeuvres de Händel, Scarlatti, Bach, Mozart, Franck, Schubert, et bien

