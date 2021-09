Changé Changé Changé, Mayenne LES SOUDEURS DANS LA NUIT #7 | CRÉATION PAR ÉQUIPES ET EN PUBLIC DE SCULPTURES ORIGINALES. Changé Changé Catégories d’évènement: Changé

Changé Mayenne Changé 45 artistes soit 14 équipes de 2 ou 3, réaliseront des sculptures à partir de métaux de récupération en y intégrant des ustensiles de cuisine, le samedi de 14h à 1h et le dimanche de 9h à 15h. Le dimanche, à partir de 16h, celles-ci seront vendues aux enchères et la principale partie des bénéfices sera reversée au profit de deux associations : Autisme Mayenne et Lycéens réfugiés 53. La vente sera orchestrée par Pascal Fouchet. Tout publicTarif(s) : Gratuit

45 artistes soit 14 équipes de 2 ou 3, réaliseront des sculptures à partir de métaux de récupération en y intégrant des ustensiles de cuisine, le samedi de 14h à 1h et le dimanche de 9h à 15h. Le dimanche, à partir de 16h, celles-ci seront vendues aux enchères et la principale partie des bénéfices sera reversée au profit de deux associations : Autisme Mayenne et Lycéens réfugiés 53. La vente sera orchestrée par Pascal Fouchet. Tout publicTarif(s) : Gratuit

Pass sanitaire : La jauge étant supérieure à 50 personnes, le pass sanitaire est de rigueur.

