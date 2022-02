Les sorties nocturnes de Nonette Nature Gouvieux Gouvieux Catégories d’évènement: Gouvieux

Gouvieux Oise Gouvieux 0 0 Nonette Nature organise des ” sorties nocturnes ” à la découverte des crapauds pour connaitre leur vie, leur cycle de vie… participation à leur sauvetage. Venir avec vêtements chauds, lampes de poche, seaux, gants, masques. Enfants à partir de 4 ans, durée estimée entre 1h30 et 2h.

