LES SORTIES NATURE LES PETITS AVENTURIERS Saint-Alban-sur-Limagnole, mardi 16 avril 2024.

LES SORTIES NATURE LES PETITS AVENTURIERS Saint-Alban-sur-Limagnole Lozère

Yeux grands ouverts et oreilles tendues, explorons la nature qui nous entoure avec vos enfants. Aux abords du plan d’eau de La Rouvière proche de Saint-Alban-sur-Limagnole, découvrir, manipuler, faire, afin d’épanouir vos enfants en pleine nature et qu’ils repartent avec leur permis couteau. La Nature vous réserve bien des surprises et Alexandre, votre guide, vous aidera à les découvrir. Goûter offert !

Aventure adaptée aux enfants de 6 à 10 ans et leur famille.

Les enfants doivent être accompagnés d’un parent ou d’un accompagnant !

Inscription obligatoire dans l’un de nos trois bureaux d’information touristique. 6 6 EUR.

Début : 2024-04-16 15:00:00

fin : 2024-04-16 17:30:00

Plan d’eau de la Rouvière

Saint-Alban-sur-Limagnole 48120 Lozère Occitanie tourisme@margeride-en-gevaudan.com

