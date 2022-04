Les Sorties Nature : Les Oiseaux Du Village

2022-04-27 – 2022-04-27 Chut ! Écoutez… Les oiseaux sont tout autour de nous… et avec l'aide d'un animateur de la Ligue pour la Protection des Oiseaux, vous pourrez apprendre à les déterminer. Vêtements et chaussures adaptés sont requis. Une petite paire de jumelle si vous avez ! 3 € (Attention, l'entrée du parc n'est pas comprise avec cet atelier). Réservation via l'adresse suivante : http://www.parcdecleres.net/event/les-sorties-nature-les-oiseaux-du-village/

