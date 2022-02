Les Sorties Nature : Les Oiseaux Des Bois Clères Clères Catégories d’évènement: Clères

Seine-Maritime

Les Sorties Nature : Les Oiseaux Des Bois Clères, 12 mars 2022, Clères. Les Sorties Nature : Les Oiseaux Des Bois Clères

2022-03-12 10:00:00 – 2022-03-12 12:00:00

Clères Seine-Maritime Clères Chut ! Écoutez… Les oiseaux sont tout autour de nous… et avec l’aide d’un animateur de la Ligue pour la Protection des Oiseaux, vous pourrez apprendre à les déterminer. Vêtements et chaussures adaptés sont requis. Une petite paire de jumelle si vous avez ! 3 € – Pass sanitaire obligatoire. Réservation à l’adresse suivante : http://www.parcdecleres.net/event/les-sorties-nature-les-oiseaux-des-bois/ Chut ! Écoutez… Les oiseaux sont tout autour de nous… et avec l’aide d’un animateur de la Ligue pour la Protection des Oiseaux, vous pourrez apprendre à les déterminer. Vêtements et chaussures adaptés sont requis. Une petite paire de jumelle si… parcdecleres@seinemaritime.fr +33 2 32 82 99 20 http://www.parcdecleres.fr/ Chut ! Écoutez… Les oiseaux sont tout autour de nous… et avec l’aide d’un animateur de la Ligue pour la Protection des Oiseaux, vous pourrez apprendre à les déterminer. Vêtements et chaussures adaptés sont requis. Une petite paire de jumelle si vous avez ! 3 € – Pass sanitaire obligatoire. Réservation à l’adresse suivante : http://www.parcdecleres.net/event/les-sorties-nature-les-oiseaux-des-bois/ Clères

dernière mise à jour : 2022-02-15 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin

Détails Catégories d’évènement: Clères, Seine-Maritime Autres Lieu Clères Adresse Ville Clères lieuville Clères Departement Seine-Maritime

Clères Clères Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cleres/

Les Sorties Nature : Les Oiseaux Des Bois Clères 2022-03-12 was last modified: by Les Sorties Nature : Les Oiseaux Des Bois Clères Clères 12 mars 2022 Clères seine-maritime

Clères Seine-Maritime