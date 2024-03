LES SORTIES NATURE LES MYSTÈRES DE NOS FORÊTS Le Malzieu-Ville, mercredi 10 avril 2024.

LES SORTIES NATURE LES MYSTÈRES DE NOS FORÊTS Le Malzieu-Ville Lozère

Tendez l’oreille et ouvrez l’œil pour faire la connaissance des habitants des sous-bois.

Faites le moins de bruit possible, et laissez-vous embarquer par notre guide naturaliste, Grégory Chamming’s, dans cette balade pédagogique et accessible à tous…

Tendez l’oreille et ouvrez l’œil pour faire la connaissance des habitants des sous-bois.

Faites le moins de bruit possible, et laissez-vous embarquer par notre guide naturaliste, Grégory Chamming’s, dans cette balade pédagogique et accessible à tous.

Inscription obligatoire dans l’un de nos trois bureaux d’information touristique EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 14:00:00

fin : 2024-04-10

Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie tourisme@margeride-en-gevaudan.com

L’événement LES SORTIES NATURE LES MYSTÈRES DE NOS FORÊTS Le Malzieu-Ville a été mis à jour le 2024-02-29 par 48 OT Margeride en Gevaudan