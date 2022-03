Les sorties nature du CPIE à l’Abbaye de Hambye Hambye, 21 mai 2022, Hambye.

Les sorties nature du CPIE à l’Abbaye de Hambye Hambye

2022-05-21 10:00:00 – 2022-08-18 12:00:00

Hambye Manche

Au sein de cet espace naturel sensible, découvrez avec le CPIE le patrimoine naturel autour de l’abbaye.

Sorties initiées par le service du patrimoine naturel du conseil départemental de la Manche.

Samedi 21 mai à 8h30.

CPIE du Cotentin // Initiation aux chants d’oiseaux.

Ouvrez grands vos oreilles et dans le concert printanier, au cours d’une balade, apprenez à identifier quelques chants typiques de passereaux des landes et des bois. Prévoir chaussures de randonnée et jumelles.

Jeudi 28 juillet à 15h.

CPIE du Cotentin // Auprès de mon arbre.

Chêne, hêtre, frêne mais aussi aubépine, néflier, noisetier, venez découvrir la diversité des arbres et arbustes du bocage autour de l’abbaye. Un guide vous fera mieux connaître leurs particularités et leurs usages par l’homme.

Jeudi 4 août à 15h.

CPIE du Cotentin // Contez la nature.

Spécial familles (à partir de 6 ans).

Laissez-vous emmener dans une balade ponctuée de contes. Dans les bois qui bordent l’abbaye, petits ou grands, vous redécouvrirez les êtres qui peuplent notre imaginaire collectif.

Jeudi 18 août à 15h.

CPIE du Cotentin // Jeu de pistes « Animaux du bocage ».

Spécial familles.

Lors d’un parcours en famille, vous serez amené à répondre à des questions vous permettant d’en apprendre un peu plus sur les animaux qui peuplent le bocage et le bois autour de l’abbaye. Le guide nature sera à votre écoute à la fin du jeu pour échanger avec vous sur vos découvertes.

Au sein de cet espace naturel sensible, découvrez avec le CPIE le patrimoine naturel autour de l’abbaye.

Sorties initiées par le service du patrimoine naturel du conseil départemental de la Manche.

Samedi 21 mai à 8h30.

CPIE du Cotentin //…

+33 2 33 46 37 06

Au sein de cet espace naturel sensible, découvrez avec le CPIE le patrimoine naturel autour de l’abbaye.

Sorties initiées par le service du patrimoine naturel du conseil départemental de la Manche.

Samedi 21 mai à 8h30.

CPIE du Cotentin // Initiation aux chants d’oiseaux.

Ouvrez grands vos oreilles et dans le concert printanier, au cours d’une balade, apprenez à identifier quelques chants typiques de passereaux des landes et des bois. Prévoir chaussures de randonnée et jumelles.

Jeudi 28 juillet à 15h.

CPIE du Cotentin // Auprès de mon arbre.

Chêne, hêtre, frêne mais aussi aubépine, néflier, noisetier, venez découvrir la diversité des arbres et arbustes du bocage autour de l’abbaye. Un guide vous fera mieux connaître leurs particularités et leurs usages par l’homme.

Jeudi 4 août à 15h.

CPIE du Cotentin // Contez la nature.

Spécial familles (à partir de 6 ans).

Laissez-vous emmener dans une balade ponctuée de contes. Dans les bois qui bordent l’abbaye, petits ou grands, vous redécouvrirez les êtres qui peuplent notre imaginaire collectif.

Jeudi 18 août à 15h.

CPIE du Cotentin // Jeu de pistes « Animaux du bocage ».

Spécial familles.

Lors d’un parcours en famille, vous serez amené à répondre à des questions vous permettant d’en apprendre un peu plus sur les animaux qui peuplent le bocage et le bois autour de l’abbaye. Le guide nature sera à votre écoute à la fin du jeu pour échanger avec vous sur vos découvertes.

Hambye

dernière mise à jour : 2022-02-18 par