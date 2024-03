Les sorties en mer Spi Ouest-France BPGO 2024 Port La Trinité-sur-Mer, samedi 30 mars 2024.

Le Spi Ouest-France Banque Populaire Grand Ouest revient en 2024 pour sa 46ème édition du 28 mars au 1er avril à la Trinité-sur-Mer.

Organisé par le journal Ouest-France et la Société Nautique de La Trinité-sur-Mer, cette compétition est devenu au fil des 44 éditions disputées la plus grande régate de voiliers habitables d’Europe au printemps, mêlant amateurs et professionnels, monocoques et multicoques, monotypes et voiliers de série IRC et Osiris.

Le Spi est un évènement incontournable pour tous les amoureux de la mer, de la voile et de la compétition un passage obligé pour tous régatiers qui peuvent ainsi se prévaloir d’une ou plusieurs participations et pour les meilleurs de victoires prestigieuses ! Course majeure de la voile française, le Spi Ouest-France se déroule traditionnellement chaque année le week-end de Pâques en baie de Quiberon.

Un village est installé pour cette occasion sur le port de la Trinité-sur-Mer dans lequel vous trouverez les stands de l’office de tourisme, commerçants, professionnels du nautisme etc…

L’office de tourisme de la Baie de Quiberon organise des sorties à bord d’un bateau à passagers pour suivre les régates de la plus grande course de voilier habitable de France !

3 balades vous sont proposées

Samedi 30/03 départ à 14h Retour au port à 17h. Embarquement sur le vieux môle à partir de 13h30.

Dimanche 31/03 départ à 09h30 Retour au port à 12h30. Embarquement sur le vieux môle à partir de 9h.

Dimanche 31/03 départ à 14h Retour au port à 17h. Embarquement sur le vieux môle à partir de 13h30.

Tarifs :

– Adultes 10€

– Enfant (moins de 14 ans) 5€. Gratuité pour le 3ème enfant.

Achat des billets dans le réseau des offices de tourisme de la Baie de Quiberon.

Comment accéder au village du Spi Ouest-France Banque Populaire Grand Ouest ?

Des navettes gratuites assureront le lien entre le port de la Trinité-sur-Mer et des parkings situés en entrée de ville. Elles circuleront pendant l’événement de 7h00 à 21h00. Elles sont mises à disposition des participants et des visiteurs du Spi Ouest-France Banque Populaire Grand Ouest.

Restauration et buvette sur place. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 14:00:00

fin : 2024-03-30 17:00:00

Port Môle Eric Tabarly

La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne accueil@baiedequiberon.bzh

