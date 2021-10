Domfront en Poiraie Domfront en Poiraie Domfront en Poiraie, Orne Les sorties culturelles de la Chaslerie Domfront en Poiraie Domfront en Poiraie Catégories d’évènement: Domfront en Poiraie

Les sorties culturelles de la Chaslerie Domfront en Poiraie, 29 octobre 2021, Domfront en Poiraie. Les sorties culturelles de la Chaslerie 2021-10-29 – 2021-10-29 Manoir de la Chaslerie LA HAUTE CHAPELLE

Domfront en Poiraie Orne Domfront en Poiraie Le Manoir de la Chaslerie vous reçoit dans le cadre d’un concert

Un duo piano-ténor interprète REINER, BRESSON, VERDI, DONIZETTI, FAURE, DUPARC, BIZET, CILEA, PUCCINI, MASSENET Le Manoir de la Chaslerie vous reçoit dans le cadre d’un concert

