Les sorties culturelles de la Chaselerie Domfront en Poiraie Domfront en Poiraie Catégories d’évènement: Domfront en Poiraie

Orne

Les sorties culturelles de la Chaselerie Domfront en Poiraie, 23 avril 2022, Domfront en Poiraie. Les sorties culturelles de la Chaselerie Domfront en Poiraie

2022-04-23 19:00:00 – 2022-04-23

Domfront en Poiraie Orne Domfront en Poiraie Les concerts seront composés d’un Trio de cordes, d’un spectacle musical “La fontaine/Brassens” et d’un récital de piano “Les Virevoltés”. Les concerts seront composés d’un Trio de cordes, d’un spectacle musical “La fontaine/Brassens” et d’un récital de piano “Les Virevoltés”. +33 2 33 38 53 97 Les concerts seront composés d’un Trio de cordes, d’un spectacle musical “La fontaine/Brassens” et d’un récital de piano “Les Virevoltés”. Domfront en Poiraie

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Domfront en Poiraie, Orne Autres Lieu Domfront en Poiraie Adresse Ville Domfront en Poiraie lieuville Domfront en Poiraie Departement Orne

Domfront en Poiraie Domfront en Poiraie Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/domfront-en-poiraie/

Les sorties culturelles de la Chaselerie Domfront en Poiraie 2022-04-23 was last modified: by Les sorties culturelles de la Chaselerie Domfront en Poiraie Domfront en Poiraie 23 avril 2022 Domfront-en-Poiraie Orne

Domfront en Poiraie Orne