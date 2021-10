Villenave-d'Ornon École Maternelle Jules Michelet Gironde, Villenave d'Ornon Les sorciers de Michelet – Jeudi 4 novembre École Maternelle Jules Michelet Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

École Maternelle Jules Michelet, le jeudi 4 novembre à 07:30

**Activités du matin** ———————- ### _SORTIE AU PARC BOURGAILH_ ### _9H00-12H30_ **Activités de l’après-midi** —————————– ### Groupe Michelet ### Groupe Moulin * RALLYE PHOTO “le manoir de Michelet” Sortie au Parc Bourgailh de Pessac + rallye photo École Maternelle Jules Michelet rue Jules Michelet, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

2021-11-04T07:30:00 2021-11-04T18:30:00

