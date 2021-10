Villenave-d'Ornon École Maternelle Jules Michelet Gironde, Villenave d'Ornon Les sorciers de Michelet. École Maternelle Jules Michelet Villenave-d'Ornon Catégories d’évènement: Gironde

École Maternelle Jules Michelet, le vendredi 29 octobre à 06:30

Les sorciers seront prêts à affronter les Olympiades des sorciers ! **Activités du matin:** * Groupe Michelet et Moulin Les Olympiades des sorciers : -Potions -Quiddich -Tour de magie Après l’effort, le réconfort: c’est la fête ! **Activités de l’après-midi:** * Groupe Michelet et Moulin La fête des sorciers: -Maquillage de sorciers -Parcours magiques

N’hésitez pas à déguiser vos enfants avec leurs plus beaux déguisements!

Pour ces vacances de la Toussaint nous allons découvrir le monde la magie! Attention préparez-vous à récupérer de vrais petits sorciers à la fin de la journée. École Maternelle Jules Michelet rue Jules Michelet, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon Gironde

2021-10-29T06:30:00 2021-10-29T18:30:00

