Les Sorcières de l’Orient + Rencontre avec Julien Faraut Cinématographe (Le), 6 janvier 2022, Nantes.

2022-01-06

Horaire : 20:15 23:00

Gratuit : non De 3€ à 5€

« Les Sorcières de l’Orient » de Julien Faraut (France, 2021, 1h40 – documentaire) Le titre « Les Sorcières de l’Orient » désigne cette équipe de volleyeuses japonaises des années 60, composée d’ouvrières qui enchaînent journées de travail, entraînements nocturnes intensifs et petits matins raccourcis. Des femmes devenues collectif, une équipe d’usine devenue équipe nationale. Après « Regard neuf sur Olympia 52 » et « L’Empire de la perfection », Julien Faraut continue d’explorer les archives de l’Institut National du Sport et réussit à nouveau à créer un montage très signifiant : en associant des images de différents registres (habillages visuels, dessins animés, archives, interviews récentes…) et en s’aventurant sur un terrain visuel plus esthétique, il ancre l’épopée de cette équipe dans un contexte international, et en explore les résonances populaires (les animés diffusés en France dans les 90’s) autant que politiques (la reconstruction du Japon d’après-guerre).

Cinématographe (Le) adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville

02 40 47 94 80 https://www.lecinematographe.com/ 0285520010 https://www.lecinematographe.com/