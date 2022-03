Les sorcières d’Akelarre, de Pablo Agüero Quimperlé, 3 mars 2022, Quimperlé.

Un rendez-vous Sous les paupières des femmes (7e édition)

Les Sorcières d’Akelarre de Pablo Agüero – Espagne – 2021 – 1h32 – Drame/Historique – Vost

Avertissement : des scènes peuvent heurter la sensibilité de certains spectateurs

Pays basque, 1609. Six jeunes femmes sont arrêtées et accusées d’avoir participé à une cérémonie diabolique, le Sabbat. Quoi qu’elles disent, quoi qu’elles fassent, elles seront considérées comme des sorcières. Il ne leur reste plus qu’à le devenir…

Séance présentée par l’association Chlorofilm

+33 2 98 96 04 57

