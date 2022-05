Les sophros en plein air Rioz Rioz Catégories d’évènement: Haute-Saône

Rioz

Les sophros en plein air Rioz, 20 mai 2022, Rioz. Les sophros en plein air Rioz

2022-05-20 – 2022-05-20

Rioz Haute-Saône 3 dates de séance pour découvrir la sophrologie au bord du lac de Rioz. Séances collectives en extérieur. Vendredi 20 mai de 18h30 à 19h30, mardi 24 mai de 18h30 à 19h30 et jeudi 26 mai de 9h30 à 10h30.

15 € par personne. Inscriptions au 06 58 74 10 11 (appel ou sms) ou par mail scsautiere@gmail.com

Les séances seront maintenues sous réserve d’un minimum de 5 inscrits et d’uné météo favorable. scsautiere@gmail.com 3 dates de séance pour découvrir la sophrologie au bord du lac de Rioz. Séances collectives en extérieur. Vendredi 20 mai de 18h30 à 19h30, mardi 24 mai de 18h30 à 19h30 et jeudi 26 mai de 9h30 à 10h30.

15 € par personne. Inscriptions au 06 58 74 10 11 (appel ou sms) ou par mail scsautiere@gmail.com

Les séances seront maintenues sous réserve d’un minimum de 5 inscrits et d’uné météo favorable. Rioz

dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Saône, Rioz Autres Lieu Rioz Adresse Ville Rioz lieuville Rioz Departement Haute-Saône

Rioz Rioz Haute-Saône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rioz/

Les sophros en plein air Rioz 2022-05-20 was last modified: by Les sophros en plein air Rioz Rioz 20 mai 2022 Haute-Saône Rioz

Rioz Haute-Saône