Saint-Germain-sur-Ay Manche Moment de reconnexion à soi et à son environnement pour activer le bien-être de manière durable. Alternance de marche consciente avec pauses sophro, éveil des 5 sens pour un regard neuf sur la nature, initiation marche afghane. Expérience riche et unique au cœur de la nature animée par une sophrologue. nLes mercredis matin du 13 juillet au 10 août. Moment de reconnexion à soi et à son environnement pour activer le bien-être de manière durable. Alternance de marche consciente avec pauses sophro, éveil des 5 sens pour un regard neuf sur la nature, initiation marche afghane. Expérience riche et… levillain.sophrologie@gmail.com +33 6 13 38 55 51 Moment de reconnexion à soi et à son environnement pour activer le bien-être de manière durable. Alternance de marche consciente avec pauses sophro, éveil des 5 sens pour un regard neuf sur la nature, initiation marche afghane. Expérience riche et unique au cœur de la nature animée par une sophrologue. nLes mercredis matin du 13 juillet au 10 août. SAINT-GERMAIN-SUR-AY Havre de Saint-Germain Saint-Germain-sur-Ay

