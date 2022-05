Les sophro’balades de Valérie Pirou Pirou Catégories d’évènement: Manche

Pirou

Les sophro’balades de Valérie Pirou, 9 août 2022, Pirou. Les sophro’balades de Valérie Pirou

2022-08-09 14:30:00 – 2022-08-09 16:00:00

Pirou Manche Moment de reconnexion à soi et à son environnement pour activer le bien-être de manière durable. Alternance de marche consciente avec pauses sophro, éveil des 5 sens pour un regard neuf sur la nature, initiation marche afghane. Expérience riche et unique au cœur de la nature animée par une sophrologue. nLes mardis après-midi du 12 juillet au 9 août. Moment de reconnexion à soi et à son environnement pour activer le bien-être de manière durable. Alternance de marche consciente avec pauses sophro, éveil des 5 sens pour un regard neuf sur la nature, initiation marche afghane. Expérience riche et… Moment de reconnexion à soi et à son environnement pour activer le bien-être de manière durable. Alternance de marche consciente avec pauses sophro, éveil des 5 sens pour un regard neuf sur la nature, initiation marche afghane. Expérience riche et unique au cœur de la nature animée par une sophrologue. nLes mardis après-midi du 12 juillet au 9 août. Pirou

dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Catégories d’évènement: Manche, Pirou Autres Lieu Pirou Adresse Ville Pirou lieuville Pirou Departement Manche

Pirou Pirou Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pirou/

Les sophro’balades de Valérie Pirou 2022-08-09 was last modified: by Les sophro’balades de Valérie Pirou Pirou 9 août 2022 manche Pirou

Pirou Manche