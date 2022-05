Les Sons du Terrier – Concert, 10 juin 2022, .

Les Sons du Terrier – Concert

2022-06-10 – 2022-06-10

Les Sons du Terrier, c’est un groupe crée en 2013 par des musiciens passionnés et autodidactes.

Leur musique et leurs compositions évoluent entre le post-rock et le rock progressif. Entre envolés instrumentales et textes métaphysiques, le groupe tire ses influences de groupe comme Archive et Massive Attack mais également Pink Floyd ou Dépêche Mode.

Le nom du groupe composé par Caro, Kevin, Olivier et Yannick, fait référence au terrier d’Alice, parce que le thème de leurs chansons rejoint souvent l’univers fantastique des contes.

Les Sons du Terrier, c’est un groupe crée en 2013 par des musiciens passionnés et autodidactes. Leur musique et leurs compositions évoluent entre le post-rock et le rock progressif. Entre envolés instrumentales et textes métaphysiques, le groupe tire ses influences de groupe comme Archive et Massive Attack mais également Pink Floyd ou Dépêche Mode.

Les Sons du Terrier, c’est un groupe crée en 2013 par des musiciens passionnés et autodidactes.

Leur musique et leurs compositions évoluent entre le post-rock et le rock progressif. Entre envolés instrumentales et textes métaphysiques, le groupe tire ses influences de groupe comme Archive et Massive Attack mais également Pink Floyd ou Dépêche Mode.

Le nom du groupe composé par Caro, Kevin, Olivier et Yannick, fait référence au terrier d’Alice, parce que le thème de leurs chansons rejoint souvent l’univers fantastique des contes.

dernière mise à jour : 2022-04-08 par