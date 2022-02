Les Sons du Flib : Anna Farrow Aix-en-Provence, 30 janvier 2022, Aix-en-Provence.

Chant, écriture textes et mélodies, Smile est un album intime et joyeux, teinté de second degré et de légèreté .

De sa voix tantôt grave et enveloppante ou haut perchée et cristalline, Anna nous parle de la recherche du bonheur, du changement, des choix parfois ardus qui nourrissent les histoires d’amour. Smile, c’est un peu ce sourire à la Chaplin que l’on porte pour dire le bonheur ou éloigner les mauvais jours.

Après un premier disque aux influences soul et jazz chaleureusement accueilli par les médias en 2016, Smile s’ancre dans la modernité avec un son résolument pop et new soul.



On passe ainsi d’un morceau pop et minimaliste (Sleepwalker ) à des titres plus dansants (Désir sauvage – New Born Day) ou à un groove profond (Natural).

Retrouvez Anna Farrow et le guitariste Olivier Roussel en duo acoustique.

Célébrons la musique et le spectacle vivant, autour d’un verre de l’amitié. De janvier à avril, nous retrouverons l’artiste Anna Farrow tous les derniers dimanches de chaque mois.

communication.flibustier@gmail.com +33 4 42 27 84 76

