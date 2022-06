Les sons du Flib : Alcaz, 26 juin 2022, .

Les sons du Flib : Alcaz



2022-06-26 19:00:00 – 2022-06-26

En référence à l’Alcazar, ce duo Marseillais de Chanson Francophone va en étonner plus d’un de par son originalité artistique et son Humanité.

Créé il y a 20 ans suite à la rencontre de Viviane Cayol et Jean-Yves Liévaux, leurs textes, leurs musiques écrits et composés par l’une ou l’autre, leur complicité universelle touchent au cœur.



Les professionnels ne s’y trompent pas et dès leurs débuts les institutions (programmateurs culturels et/ou de festivals, les Instituts Français, les Alliances Françaises…) auront le plaisir de présenter ces deux merveilleux artistes créateurs d’émotions fortes aux publics divers, aussi bien en France qu’en Europe, au Québec, Canada, États-Unis…



Le couple est au plus simple sur scène, deux voix deux guitares et des percussions glanées au cours de leurs voyages. Leurs histoires d’amours et d’eaux fraîches, leurs combats pour la Paix mondiale, cette belle présence scénique touche chacun de nous.



Un duo comme il n’y en a pas deux.

Les Sons du Flib, votre nouveau rendez-vous musical du dimanche soir au Flibustier ! Groupes en live, concerts acoustiques, rencontres avec les artistes et apéro. Le tout, dans une ambiance conviviale et festive

