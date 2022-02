Les sons du bois, exposition interactive et ludique Loc-Envel Loc-Envel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Loc-Envel

Les sons du bois, exposition interactive et ludique Loc-Envel, 20 février 2022, Loc-Envel. Les sons du bois, exposition interactive et ludique Salle des fêtes 3 Rue de la Mairie Loc-Envel

2022-02-20 10:00:00 – 2022-02-20 18:00:00 Salle des fêtes 3 Rue de la Mairie

Loc-Envel Côtes d’Armor Loc-Envel L’exposition « Les sons du bois » de Pascal Berquer est originale, tout public, ludique et interactive. Elle regroupe une collection d’instruments de percussion en bois ou matières végétales, rares par leurs fonctions, leur origine ou leur essence. S’appuyant sur les principes de la pédagogie musicale active, elle est s’ouvre par des jeux où « on peut toucher ». Pascal Berquer est diplômé en pédagogie musicale active, Pascal est aussi musicien vibraphoniste. Du jazz à la musique populaire en passant par le breton ou par la musique de méditation, cet artiste hétéroclite, expert dans l’art d’improviser, offre dans les sons du bois « de jouer pour mieux entendre » et à tous ceux qui l’approche d’explorer la joie d’être un music’acteur. pbmusic@orange.fr http://www.vibracorus.fr/ L’exposition « Les sons du bois » de Pascal Berquer est originale, tout public, ludique et interactive. Elle regroupe une collection d’instruments de percussion en bois ou matières végétales, rares par leurs fonctions, leur origine ou leur essence. S’appuyant sur les principes de la pédagogie musicale active, elle est s’ouvre par des jeux où « on peut toucher ». Pascal Berquer est diplômé en pédagogie musicale active, Pascal est aussi musicien vibraphoniste. Du jazz à la musique populaire en passant par le breton ou par la musique de méditation, cet artiste hétéroclite, expert dans l’art d’improviser, offre dans les sons du bois « de jouer pour mieux entendre » et à tous ceux qui l’approche d’explorer la joie d’être un music’acteur. Salle des fêtes 3 Rue de la Mairie Loc-Envel

dernière mise à jour : 2022-02-08 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Loc-Envel Autres Lieu Loc-Envel Adresse Salle des fêtes 3 Rue de la Mairie Ville Loc-Envel lieuville Salle des fêtes 3 Rue de la Mairie Loc-Envel Departement Côtes d'Armor

Loc-Envel Loc-Envel Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loc-envel/

Les sons du bois, exposition interactive et ludique Loc-Envel 2022-02-20 was last modified: by Les sons du bois, exposition interactive et ludique Loc-Envel Loc-Envel 20 février 2022 Côtes-d’Armor Loc-Envel

Loc-Envel Côtes d'Armor