Saone-et-Loire Massilly EUR 0 0 Passez la soirée avec un naturaliste confirmé qui vous accompagnera à la rencontre du petit peuple nocturne. Visite adaptée pour le public à mobilité réduite et le public malvoyant.

Visite en soirée, réservation obligatoire, places limitées. L’horaire exact sera communiqué lors de votre réservation. ENS@saoneetloire71.fr +33 3 85 39 56 72 Espace naturel sensible du marais de MASSILLY Avenue de la Gare Massilly

