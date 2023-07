Sentiers Gourmands du Massif des Costes Les Sonnaillets Aurons, 7 octobre 2023, Aurons.

Aurons,Bouches-du-Rhône

Des balades gourmandes dans le Massif des Costes, jalonnées de dégustations de produits du terroir, qui au soleil couchant convergent vers le Domaine de la Reynaude.

2023-10-07 14:30:00 fin : 2023-10-07 23:00:00. .

Les Sonnaillets Massif des Costes – Domaine de la Reynaude

Aurons 13121 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Gourmet walks in the Massif des Costes, punctuated by tastings of local products, which at sunset converge on the Domaine de la Reynaude

Los paseos gastronómicos por el Macizo de las Costas, salpicados de degustaciones de productos locales, convergen al atardecer en el Domaine de la Reynaude

Gourmetwanderungen durch das Massif des Costes, die von Kostproben regionaler Produkte gesäumt sind und bei Sonnenuntergang in der Domaine de la Reynaude zusammenlaufen

Mise à jour le 2023-07-07 par Office de Tourisme du Massif des Costes