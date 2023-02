LES SONGES AVEC JOEYSTARR ET IBRAHIM MAALOUF Auditorium de La Seine Musicale, 24 mars 2023, BOULOGNE BILLANCOURT.

LES SONGES AVEC JOEYSTARR ET IBRAHIM MAALOUF Auditorium de La Seine Musicale. Un spectacle à la date du 2023-03-24 à 20:30 (2023-03-22 au ). Tarif : 34.0 à 79.0 euros.

Auditorium de La Seine Musicale BOULOGNE BILLANCOURT Ile Seguin Hauts-de-Seine

STS Evenements présente (3-PLATESV-R-2022-009859)

CARTE BLANCHE

Mercredi 22/03 et Jeudi 23/03 – 20h30

LES SONGES

AVEC JOEYSTARR ET IBRAHIM MAALOUF

Mise en scène de Jérémie Lippmann

I CRÉATION I

« Les Songes » sont des moments hors du temps qui nous entraînent dans un voyage collectif et onirique. Aux manettes de cette soirée, deux artistes aux personnalités fortes et aux univers singuliers : JoeyStarr et Ibrahim Maalouf. Leur rencontre se tisse autour de textes et de poèmes inédits de chanteurs, compositeurs et musiciens aussi légendaires que Chet Baker, Leonard Cohen, David Bowie, Lou Reed, Nick Cave, Jim Morrison, Bob Dylan et bien d’autres encore. Comme sur un ring, chacun avec son instrument – l’un la musique, l’autre le verbe – ils nous invitent à plonger dans un récit qui s’écrit sur scène, au fil de leur dialogue et de la découverte des textes rarement entendus ou même originaux de ces artistes dont on connaît habituellement mieux les chansons. La musique d’Ibrahim Maalouf et la verve de JoeyStarr se répondent et s’affrontent même pour donner vie et sens à ces écrits sous la forme d’une histoire vibrante et poétique. Le spectateur entre en résonance de ce dialogue puissant, libre, et assiste de manière privilégiée à ce moment unique : la rencontre tout en intuitions, presque « animale », de deux artistes hors normes.

La mise en scène de Jérémie Lippmann en révèle la dimension spectaculaire. Le son et le jeu des lumières immergent totalement le spectateur dans un univers expérimental, tantôt doux et solaire, tantôt plus sombre et menaçant. « Les Songes », grâce à des poèmes d’une beauté rare, se déroulent comme une immersion dans une matrice d’émotions textuelles et musicales, un voyage au cœur des sens, où le spectateur est lui aussi invité.

