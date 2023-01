Les Sonates de Brahms – Le Single d’Eva Zavaro et Nathanaël Gouin Salle Cortot Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Les Sonates de Brahms – Le Single d’Eva Zavaro et Nathanaël Gouin Salle Cortot, 19 janvier 2023, Paris. Du jeudi 19 janvier 2023 au samedi 28 janvier 2023 :

jeudi, vendredi, samedi

de 19h30 à 20h15

. payant Plein tarif : 15 €

Tarif réduit : 9 € (demandeurs d’emploi, « Pass Sésame » et « Pass 17 »)

Tarif « – 26 ans » : 9 €

Tarif étudiant école de musique : 1 € L’intégrale des Sonates pour violon et piano de Brahms est confiée à deux jeunes solistes déjà bien connus du public du Centre et à l’orée une belle carrière : Eva Zavaro au violon et Nathanaël Gouin au piano. Leur complicité et leur intelligence musicale laisse présager de moments exceptionnels. Jour après jour, vous savourerez ces sonates une à une selon le principe du concert « Single » : un concert, une œuvre. Johannes Brahms (1833-1897)

Intégrale des Sonates pour violon et piano Eva Zavaro (violon) et Nathanaël Gouin (piano) Eva Zavaro et Nathanaël Gouin ont tous les deux été récompensés d’un premier prix au Concours Johannes Brahms à Portschäch en Autriche, lieu de villégiature où le compositeur allemand aimait se retirer pour créer.

C’est là-bas qu’il composa, entre autres, sa première Sonate pour violon et piano opus 78.

Chaque soir, Eva et Nathanaël vous proposent de passer de la rêverie nostalgique de cette première Sonate, à la vigueur éclatante de la troisième, opus 108, en passant par la chaleureuse deuxième Sonate, dite « du Lac de Thun », opus 100.

Ils jouent par cœur sur scène ! L’écoute mutuelle est totale, et leur interprétation renoue avec un geste improvisé qui, sans nuire à l’écriture dense et maîtrisée de Brahms, souligne les nombreux sentiments exprimés par cette musique. Jeudi 19 janvier : op 78

Vendredi 20 janvier : op 78

Samedi 21 janvier : op 100

Jeudi 26 janvier : op 100

Vendredi 27 janvier : op 108

Samedi 28 janvier : op 108 Salle Cortot 78 rue Cardinet 75017 Paris Contact : https://www.centredemusiquedechambre.paris/concerts/le-single-deva-zavaro-et-nathanael-gouin/ https://www.centredemusiquedechambre.paris/billetterie-en-ligne/

Centre de musique de chambre de Paris

