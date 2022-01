Les somnambules Creil, 4 février 2022, Creil.

Les somnambules Creil

2022-02-04 20:00:00 – 2022-02-04 21:00:00

Creil Oise Creil Oise

8 8 10 La ville rêvée… Oui, mais par qui ?

Non au nouveau quartier ! Un vaste projet de rénovation va transformer une ville. Les habitants tentent de résister. En vain. Urbanistes et architectes modifient brutalement l’ensemble de la cité. Les habitants sont contraints de vivre dans un nouvel environnement froid et ordonné. Le soir, leurs rêves libèrent l’imagination et modifient peu à peu la ville réelle.

Maîtres de l’illusion, Les Ombres portées installent sur scène une ville qui semble s’étendre à l’infini. La maquette spectaculaire s’anime d’ombres et de lumières, et la ville évolue à vue grâce au talent des quatre marionnettistes et deux musiciens multi-instrumentaux. Ce qu’on aime avec Les Ombres portées, c’est qu’il ne s’agit pas d’affirmer une solution, mais bien plutôt de nous laisser libre de réfléchir et d’imaginer d’autres possibles.

Écologie urbaine, développement durable, économie soutenable : tous ces thèmes sous-tendent un spectacle d’une grande justesse.

Théâtre(s)

Théâtre.

Dès 7 ans.

La ville rêvée… Oui, mais par qui ?

Non au nouveau quartier ! Un vaste projet de rénovation va transformer une ville. Les habitants tentent de résister. En vain. Urbanistes et architectes modifient brutalement l’ensemble de la cité. Les habitants sont contraints de vivre dans un nouvel environnement froid et ordonné. Le soir, leurs rêves libèrent l’imagination et modifient peu à peu la ville réelle.

Maîtres de l’illusion, Les Ombres portées installent sur scène une ville qui semble s’étendre à l’infini. La maquette spectaculaire s’anime d’ombres et de lumières, et la ville évolue à vue grâce au talent des quatre marionnettistes et deux musiciens multi-instrumentaux. Ce qu’on aime avec Les Ombres portées, c’est qu’il ne s’agit pas d’affirmer une solution, mais bien plutôt de nous laisser libre de réfléchir et d’imaginer d’autres possibles.

Écologie urbaine, développement durable, économie soutenable : tous ces thèmes sous-tendent un spectacle d’une grande justesse.

Théâtre(s)

Théâtre.

Dès 7 ans.

accueil@faiencerie-theatre.com +33 3 44 24 01 01 https://www.faiencerie-theatre.com/LesSomnambules.html

La ville rêvée… Oui, mais par qui ?

Non au nouveau quartier ! Un vaste projet de rénovation va transformer une ville. Les habitants tentent de résister. En vain. Urbanistes et architectes modifient brutalement l’ensemble de la cité. Les habitants sont contraints de vivre dans un nouvel environnement froid et ordonné. Le soir, leurs rêves libèrent l’imagination et modifient peu à peu la ville réelle.

Maîtres de l’illusion, Les Ombres portées installent sur scène une ville qui semble s’étendre à l’infini. La maquette spectaculaire s’anime d’ombres et de lumières, et la ville évolue à vue grâce au talent des quatre marionnettistes et deux musiciens multi-instrumentaux. Ce qu’on aime avec Les Ombres portées, c’est qu’il ne s’agit pas d’affirmer une solution, mais bien plutôt de nous laisser libre de réfléchir et d’imaginer d’autres possibles.

Écologie urbaine, développement durable, économie soutenable : tous ces thèmes sous-tendent un spectacle d’une grande justesse.

Théâtre(s)

Théâtre.

Dès 7 ans.

Les Ombres Portees

Creil

dernière mise à jour : 2022-01-20 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Office de Tourisme Creil Sud Oise