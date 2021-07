Les sommets du FD2O au lac d’Artouste Laruns, 21 août 2021-21 août 2021, Laruns.

Les sommets du FD2O au lac d’Artouste 2021-08-21 – 2021-08-21

Laruns Pyrénées-Atlantiques

La régie d’Artouste et le FD2O FESTIVAL vous accueillent dans le cadre somptueux du lac d’Artouste pour 1 concert exceptionnel en 1 set avec GREEN&RED.

Ce nouveau duo, né durant la crise sanitaire et originaire de Biarritz, est composé de Vincent L aux platines et de Kris Milano à la percu’ ! Un duo qui s’est fait remarquer ces derniers mois grâce à leurs « lives » des plus rythmés, tout en nous faisant découvrir les sites les plus incontournables comme les plus atypiques du Pays Basque !

Un DJ Set Afro House et Electronica qui accompagnera votre soirée à plus de 2000m d’altitude !

dernière mise à jour : 2021-06-23 par