Dans le cadre de l’ouverture de l’AGREEN LAB’O Village by CA sur le Campus Xavier Beulin, Crédit Agricole Centre Loire lance un appel à candidatures sur la thématique « Les solutions et produits numériques innovants au bénéfice des secteurs agricoles et agroalimentaires ». Le secteur agricole se transforme et doit aujourd’hui intégrer de nouveaux enjeux sociétaux, environnementaux et économiques. En tant que première banque des agriculteurs sur son territoire, Crédit Agricole Centre Loire souhaite accompagner ces transitions. C’est dans ce cadre que son partenariat avec la métropole d’Orléans est renouvelé. 5 ans après le lancement du LAB’O Village by CA, l’AGREEN LAB’O Village by CA voit le jour et intègre le Campus Xavier Beulin qui ambitionne de devenir un pôle d’excellence sur les filières numériques au service du végétal à l’échelle régionale, nationale et internationale. En lançant cet appel à candidatures à l’AGREEN LAB’O Village by CA, Crédit agricole Centre Loire souhaite attirer les meilleurs projets innovants en leur offrant un accès privilégié à l’écosystème innovation orléanais et au réseau des VILLAGES by CA. L’objectif est de détecter des entreprises innovantes à fort potentiel de développement sur le thème du digital et de l’innovation au service du végétal et de l’agriculture afin qu’elles soient hébergées dans ce lieu propice à la création. Pour accélérer leur développement, elles pourront bénéficier d’un accompagnement adapté et d’une mise en relation avec les acteurs de l’écosystème orléanais et du réseau des VILLAGES by CA. Plus d’infos : [https://agreenlabo.tech/actualites/appel-a-candidatures/](https://agreenlabo.tech/actualites/appel-a-candidatures/)

