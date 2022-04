Les sols : regards d’un agronome LE REX – CENTRE CULTUREL – 21 place Clemenceau – 80100 Abbeville, 12 avril 2022, Abbeville.

Les sols : regards d’un agronome

LE REX – CENTRE CULTUREL – 21 place Clemenceau – 80100 Abbeville, le mardi 12 avril à 18:00

La protection des sols est devenue un enjeu mondial important. L’Organisation des Nations Unies avait déclaré l’année 2015 comme « Année internationale du sol » et la FAO a publié en 2021 un rapport de synthèse sur « État des ressources en terres et en eau pour l’alimentation et l’agriculture dans le monde – Des systèmes au bord de la rupture ». Le sol ou plutôt les sols font pousser les forêts, nos céréales, nos fruits et légumes, la nourriture des animaux. Ils fournissent énergies et matériaux renouvelables. Ils ont capacité à stocker les gaz à effet de serre sous forme d’humus. Ils abritent un quart des espèces vivantes de la planète, ce qui contribue au bon fonctionnement des écosystèmes terrestres. Depuis l’origine des temps les sols rendent une multitude de services souvent méconnus. Mais les pressions qui s’exercent sur les ressources en terres et en eau n’ont jamais été aussi fortes, en particulier sur les sols agricoles : ruissellements et érosion, tassements par les engins agricoles, artificialisation des terres par l’extension des zones commerciales et d’habitation, alors qu’en parallèle on observe une baisse rapide de la superficie agricole disponible par habitant au niveau mondial. Tout d’abord l’exposé sera consacré à ce qu’est le sol et comment il contribue au bon fonctionnement des écosystèmes, notamment celui de l’homme dans son environnement. Puis sera abordée la question des sols cultivés, en décrivant l’évolution des pratiques agricoles et ses conséquences sur les sols : quels sont les effets de l’intensification des systèmes agricoles depuis les années 1970 ? Qu’attendre des nouvelles pratiques comme le non-labour et plus récemment l’agriculture de conservation des sols ? Effets bénéfiques mais aussi contraintes des différentes pratiques seront passés en revue. (HB)

Entrée libre

Conférence du mardi 12 avril 2022 par M. Hubert Boizard, ingénieur agronome

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-12T18:00:00 2022-04-12T19:30:00