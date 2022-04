Les sols : Introduction à la permaculture et à l’agroécologie Gensac Gensac Catégories d’évènement: Gensac

Gensac Gironde Conférence animée par Pierre Pinaud, agronome. Ils nous supportent, nous les piétinons.

Nous ignorons tout de leur vie, notre vie leur doit tout !

Connaître les sols : leur formation, leurs constituants, leur fonctionnement.

Comprendre la fertilité des sols pour mieux les entretenir, au jardin comme dans les champs et les vignes. Venez nombreux l’écouter et échanger avec lui à la Médiathèque de Gensac, le vendredi 22 avril 2022 à 20h30. Pour plus de renseignements sur cette soirée, vous pouvez contacter le 05 57 47 49 19 ou écrire à l’adresse électronique mediatheque.gensac@wanadoo.fr Infos pratiques :

– Public visé : tous publics

– Lieu : Médiathèque de Gensac – 4 rue Fromagère

– Entrée libre et gratuite

– La médiathèque de Gensac, c’est un service de proximité : ouverture du mardi au samedi.

