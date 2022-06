Les solitudes partagées de Susy Firth Mairie du 19e arrondissement Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Les solitudes partagées de Susy Firth Mairie du 19e arrondissement, 26 juin 2022, Paris. Le dimanche 26 juin 2022

de 14h30 à 16h00

. gratuit Réservation au lien ci-après. Possibilité de réservation au téléphone, par mail ou sur-place.

Susy Firth, la plus française des cabaretistes Anglo-Saxonnes (et survivante du Brexit) nous revient avec un répertoire de ruptures amoureuses, de tango misanthrope, d’hymne à la cigarette ou de joie d’affronter les éléments, toujours dans son théâtre personnel entre rires et larmes. Avec Susy Firth, chanteuse et pianiste. Mairie du 19e arrondissement 5-7, place Armand Carrel 75019 Paris Contact : https://www.facebook.com/events/489150029564014/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D passculture19@paris.fr https://www.facebook.com/events/489150029564014/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D https://www.facebook.com/events/489150029564014/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22mechanism%22%3A%22calendar_tab_event%22%2C%22surface%22%3A%22bookmark_calendar%22%7D]%2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D www.lesconcertsdhiver.fr/billetterie-des-concerts-d-hiver

Mairie du 19e

