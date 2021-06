LES SOLISTES DU STM EN CONCERT Thionville, 20 juin 2021-20 juin 2021, Thionville.

LES SOLISTES DU STM EN CONCERT 2021-06-20 11:00:00 – 2021-06-20 salle l’adadgio 8 Place marie-louise

Thionville Moselle

// Renaissance de la vie culturelle //

A l’occasion de la renaissance de la vie culturelle, plusieurs instrumentistes du Symphonique de Thionville – Moselle vous proposent 1 heure musicale en leur compagnie pour un moment festif inédit.

En prélude à la prochaine saison de l’orchestre au grand complet, ces concerts seront l’occasion de découvrir l’intimité de leur art sous un angle différent et convivial.

Le 20 juin sera plus spécifiquement consacré aux vents et percussions. Le charme de la flûte, l’espièglerie de la clarinette, l’élégance du hautbois et du basson soutenus par diverses percussions s’unissent autour d’un répertoire varié, du classique à la variété.

Le 27 juin, place aux cordes : qu’elles soient frottées, pincées ou frappées : laissez-vous envoûter par la sensibilité et le talent de ces artistes.

Deux rendez-vous incontournables et réjouissants pour goûter à nouveau la magie du spectacle vivant !

Réservation obligatoire !

symphonique.thionville@sfr.fr +33 3 82 88 26 85

// Renaissance de la vie culturelle //

A l’occasion de la renaissance de la vie culturelle, plusieurs instrumentistes du Symphonique de Thionville – Moselle vous proposent 1 heure musicale en leur compagnie pour un moment festif inédit.

En prélude à la prochaine saison de l’orchestre au grand complet, ces concerts seront l’occasion de découvrir l’intimité de leur art sous un angle différent et convivial.

Le 20 juin sera plus spécifiquement consacré aux vents et percussions. Le charme de la flûte, l’espièglerie de la clarinette, l’élégance du hautbois et du basson soutenus par diverses percussions s’unissent autour d’un répertoire varié, du classique à la variété.

Le 27 juin, place aux cordes : qu’elles soient frottées, pincées ou frappées : laissez-vous envoûter par la sensibilité et le talent de ces artistes.

Deux rendez-vous incontournables et réjouissants pour goûter à nouveau la magie du spectacle vivant !

Réservation obligatoire !

adadgio / les solistes du symphonique