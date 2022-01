Les Soirées what you want ? L’Alliage Olivet Catégories d’évènement: Loiret

L'Alliage, le mardi 31 mai à 20:30

**Le concept est simple : le public se voit remettre un « menu » où figurent un choix de musiques connues et de danseurs, ouverts à toutes suggestions.** Les silhouettes vêtues de noir répondent alors aux demandes du public, jouant des contraintes, passant d’un humour décalé ou jovial, à une émotion plus pure, voire abstraite. En une soirée, les spectateurs traversent chorégraphiquement ou musicalement, une grande diversité de propositions : improvisation, interaction, solo, duo, danse chorale en passant par la reprise de standards américains, de chansons à texte, de grands classiques, ou de musiques du monde et d’aujourd’hui… Un juke-box chorégraphique servi par un choix musical très varié et des danseurs aux personnalités et qualités singulières. Une soirée unique ! Conception, scénographie et chorégraphie : Thomas Lebrun Avec Thomas Lebrun, Raphaël Cottin, Anne-Emmanuelle Deroo, Arthur Gautier, Véronique Teindas et Yohann Têté Musiques des années 40 à nos jours Production : Compagnie Illico avec le soutien de Danse à Lille / CDC Accès soumis à présentation du pass sanitaire Plein tarif : 17 € • Tarif réduit : 12 € Spectacle éligible Pass Tout public L’Alliage assis 1h

Sur réservation – Ouverture de la billetterie : mardi 15/03 à 10h

par le Centre chorégraphique national de Tours L'Alliage 1 rue Michel Roques – 45160 OLIVET Olivet Loiret

2022-05-31T20:30:00 2022-05-31T22:30:00

