Les Soirées Walden 2021 Centre des Récollets, 3 août 2021-3 août 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 3 au 5 août 2021 :

mardi, mercredi, jeudi de 18h à 22h

gratuit

LES SOIRÉES WALDEN investissent le Centre des Récollets à Paris. Pendant 3 soirées, venez partager un moment unique avec neuf artistes qui joueront leurs chansons dans une ambiance intimiste, bucolique, chic et cosy. Les Soirées Walden, c’est le souffle et l’esprit de Thoreau sur Paris. Une production la Manufacture Chanson, en partenariat avec Microcultures

Cet été, LES SOIRÉES WALDEN investissent le Centre Récollets, au cœur de Paris et proposent 3 jours de concerts comprenant 3 artistes par soirée.

Une production la Manufacture Chanson, en partenariat avec le Centre des Récollets, le Café A et Microcultures.

https://www.facebook.com/lessoireeswalden

https://www.instagram.com/les_soirees_walden/

Mardi 3 août : LONNY • THE MARRIED MONK (SOLO) • NESLES

Mercredi 4 août : SUPERBRAVO • SILVAIN VANOT • JP NATAF

Jeudi 5 août : JIL CAPLAN • MAISSIAT • PAULINE DRAND

De 18h à 22h au Centre des Récollets 150-154 rue du Faubourg Saint Martin.

LONNY

Si elle semble si limpide, la musique de Lonny recèle des articulations secrètes et des détours vers d’autres horizons : une folk progressive entre Cat Power, Yves Simon et Joni Mitchell.

THE MARRIED MONK (solo)

Formé par Christian Quermalet, chanteur et mélodiste à la voix grave reconnaissable entre mille, The Married Monk a marqué le paysage hexagonal à travers une poignée de disques importants, dont le dernier en date, « Headgearalienpoo », est une dragée au poivre explosant palais, plexus et tympans.

SITE OFFICIEL : https://marriedmonk.bandcamp.com

NESLES

Activiste d’une nouvelle scène francophone, passionné de littérature, de rock, de cinéma, NESLES reprend le chemin des concerts atypiques qu’il affectionne tant en venant présenter en avant-première les chansons de son nouvel album, auquel participent Matt Swanson (Lambchop), Armelle Pioline (SuperBravo) et Alain Cluzeau. A paraître fin 2021, si la fin du monde n’a pas lieu avant.

SITE OFFICIEL : https://microcultures-records.fr/artist/nesles/

SUPERBRAVO

Qui a vu SuperBravo sur scène n’a pas pu oublier cette ambiance de fête et de joie, cette synergie euphorique, les motifs géométriques des tenues et les couleurs vives de cette pop aérienne à l’énergie hautement contagieuse.

SITE OFFICIEL : https://superbravomusic.wordpress.com

SILVAIN VANOT

« Ses mots, ses chansons, même quand elles tendent vers une certaine mélancolie, sa voix caressante, ses mélodies recèlent un charme, une légèreté sophistiquée qui ne peuvent que faire venir un doux sourire.» Sylvain Siclier / Le Monde

SITE OFFICIEL : https://silvainvanot.jimdo.com

JP NATAF

Ce mélodiste hors-pair, surnommé par Philippe Manoeuvre « le George Harrison hexagonal », livrera en toute intimité quelques-unes de ses plus belles perles issues d’un répertoire riche et ultra-sensible.

SITE OFFICIEL : https://www.lesinnocents.fr

JIL CAPLAN

« Une artiste à la griffe vocale singulière, pure, limpide, sans afféterie, qui a toujours occupé une place à part dans un monde de variétés calibrées. (…) C’est l’occasion de retrouver enfin l’auteure et la chanteuse, l’artiste et la femme, au meilleur d’elle-même. Imparfaite ? Plutôt toute crue, toute entière.» Philippe Barbot

Jil Caplan sera accompagnée sur scène de JP Nataf

SITE OFFICIEL : https://www.jilcaplan.fr

MAISSIAT

En deux albums, Maissiat, auteure, compositrice et interprète, s’est imposée comme une figure de la scène française. Cinéphile et passionnée d’image, elle compose également des musiques originales pour des films documentaires et travaille actuellement à la réalisation de son nouvel album, attendu pour 2022.

SITE OFFICIEL : https://www.maissiat.com

PAULINE DRAND

…

Concerts -> Chanson française

Centre des Récollets 150-154 rue du Faubourg Saint Martin Paris 75010

4, 5, 7 : Gare de l’Est (186m) 7 : Château-Landon (329m)



Contact :la Manufacture Chanson 01 43 58 19 94 acp@manufacturechanson.org https://www.manufacturechanson.org/ https://www.facebook.com/manufacturechanson https://twitter.com/acpmanuchanson0143581994 acp@manufacturechanson.org

Concerts -> Chanson française Musique

Date complète :

2021-08-03T18:00:00+02:00_2021-08-03T22:00:00+02:00;2021-08-04T18:00:00+02:00_2021-08-04T22:00:00+02:00;2021-08-05T18:00:00+02:00_2021-08-05T22:00:00+02:00

Illustration : Claire Bouilhac