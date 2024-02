LES SOIREES VOYAGES PROJECTION DU FILM « AU PAYS DES BRUMES » Place Georges Trimouille Saint-Dié-des-Vosges, mercredi 28 février 2024.

LES SOIREES VOYAGES PROJECTION DU FILM « AU PAYS DES BRUMES » Place Georges Trimouille Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Mercredi

« Au pays des brumes »

un film de Sophie Planque et Jérémy Vaugeois

Au pays des brumes, en Estonie Lettonie et en Lituanie, au solstice d’hiver, le feu sacré qui célèbre le retour du soleil ravive d’anciennes croyances millénaires oubliées dans le reste de l’Europe.

Sophie Planque et Jérémy Vaugeois ont décidé de partir à vélo expérimenter l’hiver balte et de rencontrer celles et ceux qui font vivre ces cultures ancestrales. Un héritage singulier qui nourrit un rapport profond à la nature.

Après leur traversée de l’Alaska à la Patagonie, Sophie et Jérémy nous reviennent avec ce nouveau film. Un document rare sur la culture et les croyances de ces peuples du froid qui ne se livrent pas si facilement face à l’étranger.

II a fallu toute l’énergie de Sophie pour arriver à les convaincre. Un magnifique cadeau.Tout public

6 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-28 15:00:00

fin : 2024-02-28 17:00:00

Place Georges Trimouille Musée Pierre Noël

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est musee_pierre_noel@ca-saintdie.fr

L’événement LES SOIREES VOYAGES PROJECTION DU FILM « AU PAYS DES BRUMES » Saint-Dié-des-Vosges a été mis à jour le 2024-02-14 par OT SAINT DIE DES VOSGES