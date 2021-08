Les soirées théâtrales Roscoff, 26 août 2021, Roscoff.

Les soirées théâtrales 2021-08-26 – 2021-08-29 Rue Laennec Chapelle Saint-Nicolas

Roscoff Finistère Roscoff

L’association Les amis des arts organise les soirées théâtrales.

Au programme :

– “Impromptus” de Feydeau-Labiche-Courteline, jeudi et vendredi à 19h , avec Jean-Christophe Bardaud et Frédéric Schmitt.

– “Les carnets de Harry Haller” de Hermann Hesse, samedi à 21h, avec Frédéric Schmitt.

– “Ce matin j’étais lépreux”, jeudi à 21h et samedi à 19h, avec Gérard Rouzier et Rose Bacot.

– “Vincent Van Gogh”, vendredi à 21h avec Gérard Rouzier.

– “L’Évangile selon Saint Jean”, dimanche à 16h, avec Gérard Rouzier.

+33 6 03 10 03 99

