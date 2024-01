Les soirées « Terroirs et Vignobles » Hotel Saint Christophe La baule escoublac, vendredi 23 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-23T19:45:00+01:00 – 2024-02-24T05:45:00+01:00

Fin : 2024-11-29T19:45:00+01:00 – 2024-11-30T05:45:00+01:00

Le Saint-Christophe vous invite à ses soirées « Terrois et Vignoble », un vendredi par mois à 19h45.

LE CONCEPT

Un produit du Terroir décliné au fil du menu

L’accord mets & vins autour d’un vignoble ou caviste mis à l’honneur

Service convivial en format “tables d’hôtes”

En présence du vigneron ou du caviste

PROGRAMMATION

Ven. 23 Fév. 2024 Le Butternut & JO Landron (Muscadet)

Ven. 22 Mars 2024 Le Choux Fleurs & Terre de l’Élu (Anjou Noir)

Ven. 26 Avril 2024 Le Poulet Noir & Domaine de Nerleux (Saumur)

Ven. 24 Mai 2024 Le Petit Pois & Domaine Chavet (Menetou Salon )

Ven. 21 Juin 2024 La Truffe & Fourcas Dupré ( Bordeaux )

Ven. 27 Sept. 2024 Les Tomates Anciennes ( Huitric ) & Garage à vins

Ven. 18 Oct. 2024 La Saint Jacques & Un Voyage en Champagne

Ven. 29 Nov. 2024 Les Huîtres & Gunther Chéreau ( Muscadet )

99 € par personne incluant l’apéritif ( 1 verre ), le menu thématique 4 plats, l’accord mets & vins ( 4 verres ), l’eau et le café

Réservations au 02.40.62.40.00

